Сызранец нашел чужую карту и отправился за покупками

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В декабре прошлого года в полицию поступило сообщение от жителя города Сызрани 1982 года рождения о пропаже банковской карты и списание с нее более 8,5 тысяч рублей за покупки, которые он не совершал.

В ходе опроса заявитель пояснил, что потерял банковскую карту в районе улицы Локомобильной, гуляя с собакой. Обнаружил пропажу на следующий день, когда в электронном приложении банка ознакомился с уведомлениями о списании денежных средств за покупки, которые он не совершал. Потерпевший заблокировал кредитку и обратился с заявлением в полицию.



Полицейские изучили выписку по расчетному счету потерпевшего и установили, что покупки были совершены недалеко от места происшествия. Сотрудники полиции опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них. Изучив изъятые записи, сотрудники уголовного розыска установили личность возможного подозреваемого. Им оказался местный житель 1960 года рождения. В ходе проведенных оперативных мероприятий, полицейские установили его местонахождение и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Подозреваемый в совершении преступления признался и сообщил, что, увидев на найденной банковской карте значок бесконтактной оплаты, расплатился ею за покупки продуктов питания, алкоголя и сигарет, а когда понял, что деньги закончились, избавился от нее. По данным сотрудников полиции задержанный мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.



Сотрудники полиции напоминают, что если Вы нашли чужую банковскую карту, то использовать её категорически нельзя – иначе можно стать фигурантом уголовного дела!