СМИ: Подозреваемая в убийстве военкора Татарского задержана

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Жительница Санкт-Петербурга задержана по подозрению в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

По подозрению в убийстве Татарского задержана девушка 1997 года рождения, она доставлена к следователю, сказал собеседник агентства.

По его словам, у следствия есть основания полагать, что она принесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в который было вмонтировано взрывное устройство.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Как сообщалось, в пятницу в кафе "Стрит Бар" в центре Петербурга прогремел взрыв, жертвой которого стал известный блогер, военкор Владлен Татарский. Еще 25 человек пострадали, 24 госпитализированы, проинформировали в Минздраве РФ.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом (ч.2 ст. 105 УК РФ), которое по указанию главы ведомства поставлено на контроль в центральном аппарате.

В убийстве Татарского подозревается неизвестная девушка, которая передала погибшему подарок в форме гипсовой статуэтки.