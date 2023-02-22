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Служебная собака в Тольятти нашли 230 граммов героина

22 февраля 2023 09:48
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Служебная собака в Тольятти нашли 230 граммов героина

Сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти остановили для проверки документов автомобиль «KIA RIO». В машине находились водитель и пассажир – безработные ранее судимые жители Тольятти 1987 и 1983 годов рождения.

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на поведение мужчин, которые заметно нервничали, шутили невпопад и всячески пытались побыстрее завершить общение с полицейскими. Сотрудники полиции приняли решение досмотреть местных жителей и транспортное средство с применением служебной собаки.

Во время досмотра служебная собака Лидер-из-Центра-на-Олимпе сигнальным обозначением указала на наличие в машине наркотических средств.  В присутствии понятых полицейские за бардачком в панели  обнаружили и изъяли два  полиэтиленовых  пакета с порошкообразным веществом, а при досмотре пассажира – в одежде колбу с аналогичным порошком.

Изъятое оперуполномоченные полиции направили в Экспертно-криминалистический отдел  Управления МВД России по г. Тольятти. Исследование показало, что вещество является наркотическим средством героин, общей массой  свыше  234 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.

Как пояснили задержанные  они  приобрели  наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации путем тайников - закладок на территории Самарской области. 

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). По ходатайству органа следствия судом задержанным  избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. 

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