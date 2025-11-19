Следствие по делу об убийстве Тархова и его жены в Самаре выходит на финальную стадию

186

В Самаре подходит к завершению расследование уголовного дела об убийстве бывшего мэра города Виктора Тархова и его супруги Натальи. В совершении преступления подозревают их единственную внучку Екатерину, которую задержали в начале 2025 года. Сейчас она находится в следственном изоляторе.

По данным следствия, останки супругов пытались найти на мусорном полигоне, однако до настоящего времени обнаружить их не удалось. Следователи рассматривают версию о том, что пожилых супругов могли отравлять в течение примерно десяти дней, добавляя яд в пищу. Для сокрытия следов преступления, по предварительным данным, могла использоваться гречка.

Устанавливается роль возможных сообщников. Предполагается, что Екатерина действовала не одна. Следствие проверяет причастность Светланы Метревели и её племянника Дмитрия. Оба, по имеющимся данным, объявлены в розыск.

У Екатерины остался несовершеннолетний сын. Окончательное решение о том, с кем он будет проживать, пока не принято. Вариантами рассматриваются его отец, проживающий в Израиле, крестная, а также бабушка по другой линии, которая в настоящее время отбывает наказание в колонии. Вопрос о дальнейшем устройстве ребёнка, как ожидается, будет решаться с участием органов опеки и попечительства, пишет Самара Онлайн 24.