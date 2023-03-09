СК России расследует уголовное дело о хищении 200 млн рублей с помощью «Пушкинской карты»

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Главное следственное управление Следственного комитета России расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств с помощью программы «Пушкинская карта». Об этом ведомство сообщило 9 марта, пишут "Известия".

Уголовное дело возбуждено в отношении Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Ильи Сафонова по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

«Следствием установлено, что в 2022 году Якубов, Гурбанов и Сафонов, используя фиктивные электронные банковские карты «Пушкинская карта», выпущенные оператором программы АО «Почта Банк», обманывая работников банка и Министерства культуры России, похитили более 200 млн рублей путем организации массового приобретения билетов без цели надлежащего проведения соответствующих культурных мероприятий», — говорится в сообщении СК РФ.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На их имущество стоимостью 100 млн рублей наложен арест.

Ранее в этот день глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил о выявлении преступной группы, использовавшей «Пушкинскую карту» для присвоения 100 млн рублей. По его словам, злоумышленники составляли мнимые списки людей, которые должны были получить льготы.

Фото: соцсети