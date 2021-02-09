Шел ночью с аккумулятором в руках – в Самаре росгвардейцы задержали подозреваемого в краже

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Подозреваемого в краже автомобильного аккумулятора задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Кировском районе Самары.

Около половины третьего ночи возле одного из домов на проспекте Карла Маркса стражи правопорядка заметили молодого человека, который нес в руках аккумуляторную батарею. Патрульные решили поинтересоваться у пешехода, куда в столь поздний час он несет аккумулятор и кому он принадлежит – самарец внятно на этот вопрос не смог ответить.

Как раз в это время в полицию за помощью обратился житель Самары 2002 года рождения. Он сообщил, что с его автомобиля, припаркованного возле одного из домов на Московском шоссе в Промышленном районе областного центра, похищен аккумулятор. Услышав по радиостанции ориентировку на розыск вора и описание батареи, сотрудники Росгвардии задержали предполагаемого злоумышленника и передали его для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции.

Выяснилось, что задержанный самарец 1997 года рождения в прошлом уже привлекался к ответственности за хищение чужого имущества. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».