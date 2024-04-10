Семейный инцидент: Кража из частного дома в Сызрани раскрыта

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В начале апреля текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратилась местная жительница 1975 года рождения, которая сообщила о краже имущества из частного дома.

Сотрудники следственно-оперативной группы прибыли по указанному адресу осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшую и провели подворовой обход, установили очевидцев. В ходе осмотра эксперт изъял фото след повреждения входной двери, а заявитель сообщила, что в течение недели отсутствовала, а когда вернулась, обнаружила, что неизвестный злоумышленник проник в ее дом и похитил ЖК-телевизор и электронные настольные часы в зеркальном корпусе. Материальный ущерб женщина оценила в 11,5 тысяч рублей и предоставила полицейским документы на похищенное имущество.

Изучив полученную информацию, сотрудники уголовного розыска предположили, что к хищению может быть причастен бывший сожитель потерпевшей, с которым, по настоянию дочери, она накануне перестала общаться.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные установили возможные места нахождения, задержали и доставили ранее судимого за кражу 42-летнего жителя Кузоватовского района Ульяновской области в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего.

Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и сообщил полицейским, что телевизор и часы продал на соседней улице за 1 000 рублей одному из местных жителей. Вырученные деньги потратил на алкоголь.

Расследование продолжается. Похищенное имущество изъято.