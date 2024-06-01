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Самарцы ограбили прохожего, чтобы выручить деньги и приобрести алкоголь

1 июня 2024 12:46
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Самарцы ограбили прохожего, чтобы выручить деньги и приобрести алкоголь

Сотрудники самарской Госавтоинспекции по горячим следам задержали подозреваемых в совершении преступлений на территории Железнодорожного района областного центра.

В ходе предварительного следствия установлено, что двое жителей Самары 1997 и 2003 годов рождения возле круглосуточного магазина нанесли телесные повреждения и отобрали сотовый телефон у мужчины, который пришел рано утром в торговую точку за сигаретами. Пострадавший смог добраться до дома, а после обратился с заявлением в полицию. Как установлено, следствием один из злоумышленников совершил еще одно преступление. На пересечении ул. Аэродромной и Революционной у него возникла потасовка, в ходе которой у оппонента из кармана выпал сотовый телефон. Инициатор конфликта открыто похитил средство связи, после чего вместе со своим другом скрылся с места происшествия.

Мужчин задержал экипаж дорожно-патрульной службы возле одного из многоквартирных домов на ул. Аэродромной. Младший из правонарушителей ранее привлекался к уголовной ответственности, старший – не судим.

В ходе опроса задержанные признались, что планировали сдать чужое имущество в ломбард, а на вырученные деньги приобрести алкогольные напитки. Похищенные телефоны полицейские изъяли и вернули законным владельцам.

Каждому из них, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год семь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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