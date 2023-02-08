Самарцу вынесен приговор за кражу денег с банковской карты

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Мужчина решил не отдавать утерянное имущество хозяйке, а расплатился чужими деньгами за алкоголь и продукты питания.

В отдел полиции по Красноглинскому району Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение от местной жительницы 1982 года рождения о пропаже кошелька с банковскими картами.

В ходе опроса потерпевшая пояснила, что накануне вечером она с мужем присела на лавочку недалеко от дома и машинально положила кошелек рядом с собой. Через несколько минут супруги ушли домой, а на следующее утро женщина поняла, что оставила имущество на лавочке. Позже на сотовый телефон пришло СМС-оповещение о списании денежных средств с ее счета.

Полицейские изучили выписку по банковскому счёту, установили, что картой расплачивались в торговых точках, расположенных в Красноглинском районе. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине. В ходе просмотра видеозаписи сотрудники уголовного розыска узнали в мужчине, который расплачивался чужой картой, 42-летнего ранее неоднократно судимого жителя поселка Прибрежный.

Подозреваемого задержали на территории областного центра. В ходе опроса он признался в содеянном и пояснил, что чужой кошелек нашел его друг, который вместе с найденными вещами пришел к нему и попросил помощи в розыске их владелицы. Увидев в кошельке банковские карты с возможностью бесконтактной оплаты, он решил обмануть своего знакомого и сказал, что сам передаст утерянное хозяйке. После этого мужчина оплатил с помощью карт покупку алкоголя и продуктов питания на сумму 1321 рубль.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Красноглинского района в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Суд признал достаточными доказательства, собранные следователями, для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Сотрудники полиции напоминают, что в случае обнаружения чужой банковской карты ею ни в коем случае нельзя пользоваться, так как карта принадлежит банку, а денежные средства владельцу. Полицейские убедительно просят граждан внимательнее относиться к своему имуществу и не оставлять без присмотра вещи.