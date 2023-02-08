Самарцам рассказывают, как противостоять мошенникам

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Учащимся колледжа рассказали, как обезопасить себя от злоумышленников.

В рамках профилактики мошенничества сотрудники УМВД России по г. Тольятти вместе с представителями общественного совета при территориальном органе встретились со студентами колледжа.

Оперуполномоченный оперативно-сыскного отделения уголовного розыска территориального ОВД Елена Карапетян рассказала учащимся, что с каждым днем мошенники придумывают все новые способы обмана. Наиболее часто жертвами злоумышленников становятся как пенсионеры, так и молодые люди. Елена Александровна разъяснила основные схемы обмана, которые используют мошенники, особое внимание уделив бесконтактному мошенничеству, совершаемому с использованием сотовой связи.

Подробно остановились на схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Студентам пояснили, что злоумышленники звонят на телефоны, представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают, что близкий человек абонента попал в беду, поэтому требуется отдать определенную сумму, «чтобы решить проблему». Майор полиции отметила, что разоблачить обман достаточно просто — первым делом нужно позвонить тому человеку, который якобы попал в беду, уточнить информацию, которую знаете только вы, и спросить у него, действительно ли он находится в такой ситуации.

Представитель общественного совета при Управлении Николай Шахов порекомендовал студентам постоянно рассказывать своим пожилым родственникам о подобных схемах обмана, а также быть бдительными, не передавать свои персональные данные, реквизиты банковских карт и коды посторонним, кем бы они ни представлялись.

В завершение беседы Елена Карапетян и Николай Шахов призвали учащихся незамедлительно сообщать о случаях мошенничества в ближайшее отделение полиции или по номеру 102.