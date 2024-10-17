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Самарский школьный повар отдал мошенникам более 1 млн рублей

17 октября 2024 10:51
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Самарский школьный повар отдал мошенникам более 1 млн рублей

В Самаре мужчине, работающему поваром в одной из школ города, в мессенджер поступило заманчивое предложение. Неизвестный, представившись сотрудником инвестиционной компании, пообещал ему постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные интернет-проекты. Поддавшись на предложение получать большие дивиденды, мужчина взял кредиты в разных банках и перевел все свои деньги, в размере более 1 000 000 рублей, на указанные злоумышленником счета. Спустя некоторое время неизвестный перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию. 

По данному факту возбуждено уголовное дело.

 

Теги: Мошенники

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