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Самарский пенсионер отдал мошенникам 1 млн рублей

20 марта 2024 10:52
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Самарский пенсионер отдал мошенникам 1 млн рублей

В полицию обратился житель Самары 1949 года рождения с заявлением о мошенничестве. Он рассказал сотрудникам полиции, что накануне ему поступило несколько телефонных звонков от якобы сотрудников Центрального банка и полиции, которые утверждали, что его сбережениями пытаются завладеть мошенники и для того чтобы спасти деньги необходимо перевести их на безопасный счет.

Пенсионер, доверившись незнакомцам, перевел все свои сбережения, более 1 000 000 рублей, злоумышленникам. Когда прекратились телефонные звонки и произошло списание средств мужчина понял, что его обманули. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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