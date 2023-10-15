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Самарский фитнес-тренер отдала 2 млн мошенникам

15 октября 2023 10:44
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Самарский фитнес-тренер отдала 2 млн мошенникам

В полицию обратилась 37-летняя жительница Самары с заявлением о хищении более 2 млн рублей.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что фитнес-тренеру детского центра два дня подряд звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками одного из банков России и убедили, что ее личный кабинет в мобильном приложении банка  взломан, в связи с чем мошенники от ее имени могут оформить кредит. Звонившие рекомендовали женщине закрыть кредитный потенциал, оформив встречный кредит. Следуя указаниям звонивших, спортсменка в других кредитных учреждениях оформила заем на сумму более 2 млн рублей и перевела денежные средства на указанные счета. На следующий день "банкиры" ей в очередной раз предложили оформить денежный кредит, после чего она поняла, что ее обманывают, и обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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