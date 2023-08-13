Самарский дворник для жуликов взял кредит на 2 миллиона

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Жителю Самары 1973 года рождения поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником одного из банков и сообщил, что на него мошенники пытаются оформить кредит. Слова звонившего мужчина не принял всерьез, но, когда на следующий день ему позвонил "сотрудник правоохранительных органов" и предупредил, что мошенники уже оформили несколько кредитов на его имя, решил последовать инструкциям незнакомцев. Дворник образовательного учреждения перевел на «безопасный» счет 1,78 млн рублей, которые также по указанию "специалистов" взял в нескольких микрофинансовых организациях в кредит. Только когда собеседники перестали выходить на связь, понял, что его обманули мошенники. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают гражданам, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковской картой (несанкционированное списание, оформление кредита без ведома владельца карты); в телефонном разговоре не просят назвать реквизиты карт, персональные данные и суммы, хранящиеся на счетах; не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые «безопасные" счета.