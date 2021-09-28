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Самарский бухгалтер поверила мошенникам, потеряв более 620 тысяч рублей

28 сентября 2021 12:39
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Самарский бухгалтер поверила мошенникам, потеряв более 620 тысяч рублей

Внимание! Помните, что коды из СМС-сообщений от банка, PIN-код и CVV-код банковской карты нельзя диктовать или отправлять никому и никогда. Эти данные не нужны ни покупателям, ни продавцам, и их не могут запрашивать даже сотрудники вашего банка. 


Так в Самаре мошенники позвонили девушке 1988 года рождения, работающей в должности старшего бухгалтера одной из местных организаций, и ввели её в заблуждение – представившись сотрудниками банка они сообщили, что все её сбережения пытаются похитить злоумышленники. Доверившись «службе безопасности» она отправилась в ближайший банкомат, где следуя дальнейшим инструкциям перевела денежные средства на «безопасные счета». Результатом излишней доверчивости стал материальный ущерб на сумму более 620 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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