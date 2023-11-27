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Самарский безработный закупился за счет чужой карты

27 ноября 2023 09:47
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Самарский безработный закупился за счет чужой карты

Молодой человек нашел чужое платежное средство на улице и решил им воспользоваться.

В октябре текущего года в полицию за помощью обратилась местная жительница 1978 года рождения, которая обнаружила пропажу банковской карты и списание с нее около 5000 рублей за покупки, которые никто из членов ее семьи не совершал.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшей и установили, что картой расплачивались в магазинах на территории Ленинского района. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли запись с камер видеонаблюдения, установленной в одном из магазинов. В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение злоумышленника, задержали его на территории города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса местный житель 2001 года рождения вину в совершении противоправного деяния признал.

По данным сотрудников полиции задержанный к уголовной ответственности ранее не привлекался, безработный, проживает за счет пенсии матери. Следователю злоумышленник рассказал, что нашел карту возле дома, расположенного на ул. Клинической. В ближайшей точке общественного питания приобрел газированный напиток, а в одном из торговых центров - одежду и обувь. Оставшиеся на банковской карте чужие денежные средства он потратил на приобретение еды и сигарет.

Специализированным следственным отделом по расследованию преступлений, совершенных  с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, СУ Управления МВД России по г. Самаре задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.г ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счёта), уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый возместил потерпевшей причиненный материальный ущерб в полном объеме.

Сотрудники полиции напоминают, если вы нашли чужую банковскую карту, то использовать ее категорически нельзя! Пластиковая карта принадлежит банку, денежные средства на счете карты принадлежат ее владельцу. Если вы обнаружили чужую карточку, рекомендуется позвонить в банк (номер бесплатной горячей линии указан на внутренней стороне карты), и объяснить ситуацию. Финансовое учреждение заблокирует карту и свяжется с ее владельцем.

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