Самарские полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков весом 2,5 кг

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области поступила информация о том, что мужчина 1990 года рождения, может быть причастен к сбыту запрещенных веществ.

С целью проверки информации сотрудники полиции прибыли в гаражный массив, расположенный в Красноглинском районе.

В присутствии понятых и арендатора помещения, оперативники провели осмотр гаража, где обнаружили и изъяли оборудование для фасовки, 300 свертков и 1 большой пакет с порошкообразным веществом белого цвета, а также 2 свертка, которые он хранил в кармане куртки.

Изъятое полицейские направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Ранее не судимого безработного жителя Амурской области задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Согласно результатам экспертизы, в свертках находились наркотические вещества — героин, общей массой более 2400 грамм, и вещества содержащие наркотическое средство — метадон, общей массой 100 грамм, что законодатель относит к особо крупному размеру. В ходе опроса злоумышленник пояснил сотрудникам полиции, что криминальную подработку нашел в сети Интернет и, выполняя поручения анонимного работодателя, приобрел наркотик с целью дальнейшей реализации путем тайников – закладок на территории города.

В настоящее время отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Красноглинского района СУ Управления МВД России по городу Самаре в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Полицейские продолжают мероприятия по выявлению фактов противоправной деятельности злоумышленника, а также каналов поступления наркотиков на территорию области и лиц, причастных к сбыту запрещенных веществ.