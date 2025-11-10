Я нашел ошибку
Главные новости:
В состав гуманитарной помощи вошли: предметы личной гигиены, перевязочные материалы, лекарственные препараты.
Волонтеры-медики и студенты СамГМУ собрали гуманитарный груз для участников СВО и мирных жителей новых регионов
В этот торжественный день были отмечены сотрудники органов внутренних дел, которые внесли значительный вклад в обеспечение правопорядка и безопасности граждан.
Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ
Сборная России стала первой в общем командном зачете.
Четверо спортсменов из Самарской области - призеры первенства мира по универсальному бою
В классической программе среди юношей до 11 лет.
Султан Канюкаев из Самарской области - бронзовый призер первенства мира по шашкам
В составе делегации Самарской области было 72 участника из 21 муниципального образования, что подчеркивает высокий уровень развития волонтерского движения в регионе.
Волонтер из Тольятти стал "Наставником года" России
По просьбе жителей в сквере уложат антитравматическое покрытие, установят детский игровой комплекс, скамейки и урны, создадут газоны. 
В Самаре завершается благоустройство Часового сквера
В результате столкновения с поездом легковой автомобиль оказался под железнодорожной платформой, а водитель автомобиля погиб.
Спасатели работали на месте ДТП в Красноярском районе
Волонтеры из Самары, прежде всего, помогали участникам и гостям сориентироваться в городе, консультировали на вокзалах, в аэропорту, в гостиницах, на объектах спортивной программы.
Волонтеров форума «Россия – спортивная держава» поблагодарили в Самаре
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Самарские полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков весом 2,5 кг

10 ноября 2025 13:35
156
Самарские полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков весом 2,5 кг

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области поступила информация о том, что мужчина 1990 года рождения, может быть причастен к сбыту запрещенных веществ.

С целью проверки информации сотрудники полиции прибыли в гаражный массив, расположенный в Красноглинском районе.

В присутствии понятых и арендатора помещения, оперативники провели осмотр гаража, где обнаружили и изъяли оборудование для фасовки, 300 свертков и 1 большой пакет с порошкообразным веществом белого цвета, а также 2 свертка, которые он хранил в кармане куртки.

Изъятое полицейские направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Ранее не судимого безработного жителя Амурской области задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Согласно результатам экспертизы, в свертках находились наркотические вещества — героин, общей массой более 2400 грамм, и вещества содержащие наркотическое средство — метадон, общей массой 100 грамм, что законодатель относит к особо крупному размеру. В ходе опроса злоумышленник пояснил сотрудникам полиции, что криминальную подработку нашел в сети Интернет и, выполняя поручения анонимного работодателя, приобрел наркотик с целью дальнейшей реализации путем тайников – закладок на территории города.

В настоящее время отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Красноглинского района СУ Управления МВД России по городу Самаре в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Полицейские продолжают мероприятия по выявлению фактов противоправной деятельности злоумышленника, а также каналов поступления наркотиков на территорию области и лиц, причастных к сбыту запрещенных веществ.

Теги: Стоп Наркотик

