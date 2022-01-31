Самарские оперативники задержали подозреваемого в посредничестве во взяточничестве

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Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области задержали ранее не судимого пенсионера 1959 года рождения, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве.

По данным оперативников, мужчина, находясь на парковке возле магазина на ул. Вольской, получил незаконное денежное вознаграждение в размере 160 000 рублей за якобы оказание помощи в получении водительских удостоверений «В, С» без прохождения обучения в установленном порядке и без сдачи теоретической и практической части экзаменов.

В настоящее время по материалам, собранным полицейскими, СУ СК России по Самарской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).