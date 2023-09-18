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Самарец взял со стеллажей средства для стирки в количестве 5 упаковок, спрятал их в рюкзак и вышел из магазина

18 сентября 2023 13:33
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Самарец взял со стеллажей средства для стирки в количестве 5 упаковок, спрятал их в рюкзак и вышел из магазина

В полицию в Самаре поступило сообщение от администратора сетевого магазина, расположенного на ул. Партизанской, о краже товара.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции опросили продавцов, изучили материал с камер видеонаблюдения и восстановили последовательность событий.

Как установили полицейские, зайдя в торговый зал, неизвестный мужчина взял со стеллажей средства для стирки в количестве 5 упаковок, спрятал их в рюкзак и вышел из магазина. Полицейские составили ориентировку на злоумышленника и довели её до всех наружных служб. 

Через несколько часов, в ходе патрулирования дворов, сотрудники патрульно-постовой службы возле одного из многоквартирных домов на ул. Дзержинского, обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Полицейские задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый, безработный житель Самары. Он признался в совершенном преступлении и сообщил, что продал похищенное прохожему.

Отделом дознания Управления МВД России по г. Самаре местному жителю 1981 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

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