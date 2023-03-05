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Самарец выхватил электронную сигарету у клиента ломбарда и убежал

5 марта 2023 10:52
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Самарец выхватил электронную сигарету у клиента ломбарда и убежал

В дежурную часть отдела полиции по Красноглинскому району Управления МВД России по г. Самаре обратился молодой человек 1996 года рождения с сообщением о том, что у него похищена электронная сигарета. Причиненный ущерб он оценил в 1500 рублей.

При опросе заявитель пояснил, что в вечернее время он находился в тамбуре ломбарда, расположенного на ул. Сергея Лазо, куда пришел, чтобы заложить свою электронную сигарету. Работник ломбарда оценил предполагаемый товар в 300 рублей, но данная сумма потерпевшего не устроила. В тот момент, когда он собирался выходить из помещения, второй клиент организации неожиданно выхватил электронную сигарету из его рук и выбежал на улицу. Заявитель попытался самостоятельно остановить похитителя, но попытка не увенчалась успехом, и он обратился в полицию за помощью.

Полицейские изъяли и просмотрели записи видеокамер, установленных в пункте приема, опросили работника организации и изъяли документацию с контактными данными предполагаемого злоумышленника. Сотрудники уголовного розыска задержали местного жителя 2000 года рождения и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса ранее судимый за имущественные преступления вину в содеянном признал и пояснил, что в тот же вечер вернулся в ломбард и сдал похищенное за 300 рублей. Вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Отделом дознания отдела полиции по Красноглинскому району Управления МВД России по г. Самаре в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый возместил потерпевшему причиненный ущерб – 1500 рублей и принес извинения.

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