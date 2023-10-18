Самарец выбил дверь магазина и вынес четыре сумки с кофе и алкоголем

158

Около 03:00 в дежурную часть отдела полиции по Советскому району Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение о том, что неизвестный, проник в помещение одного из сетевых магазинов. Похитив товар на сумму более 38 тысяч рублей, злоумышленник скрылся.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали злоумышленника. Им оказался более 15 раз привлекавшийся к уголовной и административной ответственности 36-летний местный житель. Похищенный товар он продал неизвестным лицам, денежные средства потратил на личные нужды.

Следствием установлено, что мужчина выбил ногой нижнюю часть входной двери сетевого магазина, проник внутрь торгового помещения, сложил товар в сумки и скрылся.Следственным отделом по расследованию преступлений совершенных на территории Советского района СУ УМВД России по г. Самаре в отношении самарчанина возбуждено уголовное дело.