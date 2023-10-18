Я нашел ошибку
Главные новости:
Каждый день заходят в интернет 93% россиян.
 Узнавать новости из интернета предпочитает почти половина россиян
Продлен прием заявок на участие в конкурсе «Мой добрый бизнес»
Продлен прием заявок на участие в конкурсе «Мой добрый бизнес»
Самарская область вошла в число лидеров по уровню развития ИТ-индустрии
Самарская область вошла в число лидеров по уровню развития ИТ-индустрии
Дмитрий Азаров потребовал принять жесткие меры по факту массового конфликта с иностранцами в Самаре
Дмитрий Азаров потребовал принять жесткие меры по факту массового конфликта с иностранцами в Самаре
Самарская область в лидерах по количеству участников комплекса ГТО в ПФО
Самарская область в лидерах по количеству участников комплекса ГТО в ПФО
Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Муфтий Самарской области посетил исправительную колонию
Муфтий Самарской области посетил исправительную колонию
В Сызрани полицейские помогли автомобилю с роженицей доехать до больницы
В Сызрани полицейские помогли автомобилю с роженицей доехать до больницы
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.35
0.06
EUR 102.75
0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Где ты, Ланцелот?»
В Самаре открывается юбилейная выставка Булгакова В. В. «В краю берез и тополей»
Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец выбил дверь магазина и вынес четыре сумки с кофе и алкоголем

18 октября 2023 09:49
158
Самарец выбил дверь магазина и вынес четыре сумки с кофе и алкоголем

Около 03:00 в дежурную часть отдела полиции по Советскому району Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение о том, что неизвестный, проник в помещение одного из сетевых магазинов. Похитив товар на сумму более 38 тысяч рублей, злоумышленник скрылся.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали злоумышленника. Им оказался более 15 раз привлекавшийся к уголовной и административной ответственности 36-летний местный житель. Похищенный товар он продал неизвестным лицам, денежные средства потратил на личные нужды.

Следствием установлено, что мужчина выбил ногой нижнюю часть входной двери сетевого магазина, проник внутрь торгового помещения, сложил товар в сумки и скрылся.Следственным отделом по расследованию преступлений совершенных на территории Советского района СУ УМВД России по г. Самаре в отношении самарчанина возбуждено уголовное дело. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
17 октября 2023  12:14
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
321
Команда «Перспективочка» из Самары - чемпион телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023
17 октября 2023  11:51
Команда «Перспективочка» из Самары - чемпион телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023
401
Всего в форуме участвуют представители 130 стран. Делегация из России – одна из самых представительных.
16 октября 2023  19:57
Дмитрий Азаров в составе российской делегации начал работу на форуме «Один пояс - один путь» в Пекине
796
В РФ могут ввести выплату в размере МРОТ для ухаживающих за инвалидами
16 октября 2023  09:00
В РФ могут установить выплату в размере МРОТ для ухаживающих за инвалидами
425
Дмитрий Азаров поздравил дорожников региона с Днем работников дорожного хозяйства
15 октября 2023  12:24
Дмитрий Азаров поздравил дорожников региона с Днем работников дорожного хозяйства
611
Весь список