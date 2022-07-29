Самарец вечером поссорился с прохожим и лишился кошелька

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В полицию поступило сообщение от жителя Советского района областного центра 1980 года рождения. Мужчина сообщил о пропаже сотового телефона и кошелька с банковской картой.

В ходе опроса потерпевший рассказал, что накануне вечером возвращался домой после распития спиртного. По пути, в переулке 9 Мая, один из прохожих окликнул его, между мужчинами завязался разговор, затем они поссорились и словесный конфликт перерос в потасовку. Вскоре мужчинам удалось разрешить конфликт, после чего они разошлись. Пропажу смартфона и кошелька владелец имущества заметил, когда вернулся домой. О произошедшем он рассказал супруге, которой принадлежала банковская карта, оставшаяся в кошельке. Семейная пара поспешила заблокировать счет банковской карты, после чего обратилась за помощью в полицию.

Полицейские изучили выписку по банковскому счёту и выяснили, что денежными средствами расплачивались в торговой точке, расположенной в Севастопольскому переулке. Сотрудница магазина описала мужчину, который совершал покупки в указанное время – оперативники узнали в предполагаемом злоумышленнике безработного, ранее судимого за совершение имущественных преступлений 35-летнего местного жителя.

Мужчину задержали на территории областного центра. В хищении чужого имущества он признался и пояснил, что нашёл мобильное устройство и кошелёк на асфальте, когда его оппонент ушёл с места потасовки. Проверив чужое портмоне на наличие денежных средств, внутри он обнаружил 1000 рублей наличными и банковскую карту. Зная о возможности бесконтактной оплаты, решил расплатиться ей в магазине. По словам задержанного, мобильное устройство и карту он потерял в тот же вечер, а все денежные средства потратил на покупку продуктов.

В ходе предварительного следствия 35-летний житель города Самары возместил причиненный материальный ущерб в размере 8 100 рублей.

Мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.