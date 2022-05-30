Самарец украл велосипед и перепродал прохожему за 3 000 рублей

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Суд Промышленного района г. Самары вынес приговор местному жителю, обвиняемому в совершении кражи из многоквартирного дома.

В ходе предварительного расследования установлено, что за помощью в полицию обратился мужчина 1979 года рождения, проживающий в одном из домов на ул. Физкультурной. Заявитель рассказал, что обнаружил пропажу скоростного велосипеда стоимостью 14 700 рублей. Средство передвижения хранилось в подъезде дома на 9 этаже. Сотрудники полиции выяснили приметы транспортного средства, в том числе особые: 24-х скоростной, рама черного цвета с серыми буквами.

Также полицейские осмотрели место происшествия и прилегающую к дому территорию, изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных внутри здания. Изучив изъятую информацию, оперативники установили: в тот день рядом с велосипедом находился мужчина в тёмной майке и шортах, у которого имелись характерные татуировки на руке. Сотрудники полиции предположили, что к пропаже транспорта может быть причастен ранее неоднократно судимый за совершение краж житель Самары 1993 года рождения. Вскоре его задержали на территории областного центра.

В совершении преступления мужчина признался и рассказал, что перепродал чужое имущество незнакомому мужчине за 3 000 рублей.

В 2020 году за совершение хищения чужого сотового телефона в увеселительном заведении Кировский районный суд приговорил жителя Самары к 8 месяцам лишения свободы без штрафа и ограничения свободы (условно) с испытательным сроком один год. Однако мужчина продолжил совершать преступления на территории Железнодорожного и Промышленного районов.

Суд признал собранные следствием доказательства убедительными и назначил, с учетом неотбытого условного срока за совершение преступления в Железнодорожном районе, к 2 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает облМВД.