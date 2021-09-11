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Самарец украл самокат в подарок дочери

11 сентября 2021 11:00
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Самарец украл самокат в подарок дочери

В отдел полиции №1 Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение от представителя организации о том, что с парковки электросамокатов на проспекте Карла Маркса совершена кража самоката, предоставляемого за плату напрокат. Сумма ущерба, по оценке заявителя, составила 75 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили, что сигнал о несанкционированном движении транспорта поступил накануне рано утром. Проверив GPS-навигацию устройства, стражи правопорядка узнали, что похищенное может находиться в нескольких метрах от места последней официальной дислокации – в одном из соседних домов на проспекте Карла Маркса. В ходе поквартирного обхода правоохранителям поступила информация о причастности к преступлению жителя дома.


Полицейские изъяли электросамокат из его квартиры. Мужчина 1972 года рождения, ранее судимый за кражу, пояснил, что незадолго до совершения кражи он употреблял алкоголь в одном из питейных заведений. Примерно в 4 часа утра вышел покурить на улицу, где его внимание привлёк электросамокат, который не был пристёгнут противоугонным тросом. Он забрал устройство передвижения и планировал подарить своей дочери.
Уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.
Похищенное имущество возращено законному владельцу.

Теги: кража самокат

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