Самарец украл ноутбук из ремонтного центра

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела и предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража» ранее судимому местному жителю 1979 года рождения.

В ходе предварительного следствия полицейскими собраны доказательства вины злоумышленника, чья криминальная «карьера» насчитывает более 20 эпизодов привлечения к уголовной ответственности, в краже.

В мае текущего года в дежурную часть отдела полиции по Кировскому району Управления МВД России по городу Самаре за помощью обратился 31-летний работник павильона по ремонту сотовых телефонов, расположенного в одном из торговых центров на ул. Г. Димитрова, и сообщил о хищении имущества.

Заявитель рассказал полицейским, что пропал оставленный на стойке в открытом доступе рабочий ноутбук. Сотрудники полиции изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении, на которых зафиксированы передвижения злоумышленника по торговому центру. Полицейские в кратчайшие сроки установили личность и местонахождение жителя Самары 1979 года рождения, ранее более 20 раз привлекавшегося к уголовной ответственности.

Задержанный признался в совершении противоправного деяния, опознал себя на предъявленных ему видеозаписях и сообщил, что похищенный ноутбук продал прохожему за 9000 рублей в течение 10 минут после хищения. Вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

В настоящее время фигуранту вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Причиненный материальный ущерб в размере 30 000 рублей обвиняемый обязался возместить потерпевшему в полном объеме.