Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре полицейская, обвиняемая в организации незаконной миграции, оставлена под стражей
В Самаре полицейская, обвиняемая в организации незаконной миграции, оставлена под стражей
Жигулевец угнал мотоцикл стоимостью 110 тысяч рублей
Жигулевец угнал мотоцикл стоимостью 110 тысяч рублей
Рособрнадзор: большинство детей мигрантов не будут зачислены в российские школы
Рособрнадзор: большинство детей мигрантов не будут зачислены в российские школы
Россия отказалась от культурного сотрудничества с Украиной
Россия отказалась от культурного сотрудничества с Украиной
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
За лето в России пропали более 250 детей
За лето в России пропали более 250 детей
51% самарцев против единой спортивной формы в школах
51% самарцев против единой спортивной формы в школах
В Самаре утром 10 сентября стояли трамваи на улице Ново-Садовой
В Самаре утром 10 сентября стояли трамваи на улице Ново-Садовой
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.24
0.9
EUR 98.03
1.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец украл ноутбук из ремонтного центра

10 сентября 2025 10:02
81
Самарец украл ноутбук из ремонтного центра

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела и предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража» ранее судимому местному жителю 1979 года рождения.

В ходе предварительного следствия полицейскими собраны доказательства вины злоумышленника, чья криминальная «карьера» насчитывает более 20 эпизодов привлечения к уголовной ответственности, в краже.

В мае текущего года в дежурную часть отдела полиции по Кировскому району Управления МВД России по городу Самаре за помощью обратился 31-летний работник павильона по ремонту сотовых телефонов, расположенного в одном из торговых центров на ул. Г. Димитрова, и сообщил о хищении имущества.

Заявитель рассказал полицейским, что пропал оставленный на стойке в открытом доступе рабочий ноутбук. Сотрудники полиции изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении, на которых зафиксированы передвижения злоумышленника по торговому центру. Полицейские в кратчайшие сроки установили личность и местонахождение жителя Самары 1979 года рождения, ранее более 20 раз привлекавшегося к уголовной ответственности.

Задержанный признался в совершении противоправного деяния, опознал себя на предъявленных ему видеозаписях и сообщил, что похищенный ноутбук продал прохожему за 9000 рублей в течение 10 минут после хищения. Вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

В настоящее время фигуранту вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Причиненный материальный ущерб в размере 30 000 рублей обвиняемый обязался возместить потерпевшему в полном объеме.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
64
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
10 сентября 2025  10:27
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
122
После окончания игры шаттлы отправляться НЕ будут.
9 сентября 2025  22:20
В день матча с «Сочи» будут курсировать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены»
290
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
9 сентября 2025  13:37
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
357
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
9 сентября 2025  12:32
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
280
Весь список