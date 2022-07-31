Самарец украл деньги с карты сожительницы, а компенсацию выплатила его мать

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Кировским районный судом г. Самары вынесен приговор в отношении 37-летнего ранее судимого местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1,3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

В ходе предварительного следствия установлено, что безработный местный житель проживал совместно с женщиной 1985 года рождения на протяжении полугода в ее частном доме. В будний день сожительница попросила возлюбленного сходить в магазин. Для оплаты продуктов питания она передала ему свою банковскую карту и сообщила пин-код. Узнав, что на счету у сожительницы лежат денежные средства, злоумышленник решил совершить хищение чужих сбережений и домой не возвращаться. Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшей и установили, что в тот же день подозреваемый снял все сбережения потерпевшей в сумме 23 000 рублей и ушел в неизвестном направлении.

В ходе опроса потерпевшая пояснила, что кроме пропажи денежных средств с банковской карты, она обнаружила отсутствие садового триммера, который хранился в незапертой бане по месту жительства заявительницы. В результате проверки возможных мест сбыта похищенного имущества полицейские обнаружили и изъяли триммер в одном из ломбардов Кировского района. При изучении приемной документации оперативники, располагая контактными данными подозреваемого, которые им предоставила потерпевшая, установили, что похищенное сдал именно ее сожитель. Подтвердили это и записи с камер видеонаблюдения, расположенных в пункте приема, на котором был запечатлен злоумышленник.

Сотрудники полиции установили возможные места нахождения подозреваемого, задержали и доставили его в территориальный отдел внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего. Задержанный ранее судимый 37-ми летний местный житель признался в содеянном и пояснил, что за несколько дней до хищения денежных средств с банковской карты он, воспользовавшись отсутствием хозяйки дома, похитил триммер и сдал его в ломбард за 5000 рублей, которые впоследствии он потратил на свои нужды, вместе с денежными средствами, которые снял с банковской карты сожительницы.

Триммер вернули законной владелице. В ходе следствия причиненный в результате кражи с банковского счета ущерб потерпевшей возместила мать злоумышленника в полном объеме.

Мужчине определено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.