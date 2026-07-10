Самарец украл 850 тысяч рублей у матери погибшего участника СВО

В отношении мужчины, задержанного самарскими полицейскими за кражу 850 тысяч рублей у матери погибшего участника СВО, суд избрал меру пресечения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста ранее не судимому безработному 36‑летнему местному жителю, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Из материалов, собранных сотрудниками ОВД, следует: в отдел полиции за помощью обратилась 74‑летняя местная жительница, которая пояснила, что накануне у неё из квартиры пропали 850 тысяч рублей. В ходе опроса заявитель пояснила оперуполномоченным, что пропавшие денежные средства — это часть государственной выплаты в связи с гибелью сына - участника СВО, которую она незадолго до пропажи сняла со своего расчётного счёта в финансовом учреждении, принесла домой в сумке и оставила в одной из комнат без присмотра. В это время к ней заходил знакомый, который, пробыв в квартире непродолжительное время, ушёл, а она обнаружила пропажу денег. Понимая, что самостоятельно вернуть денежные средства не сможет, пенсионер обратилась в полицию за помощью, сообщив телефон предполагаемого злоумышленника.

При проведении неотложного обыска следователем из квартиры, где проживает задержанный, изъято более 140 тысяч рублей. Из признательных показаний подозреваемого следует: часть денег он передал родственникам и знакомым, которые не знали об их противоправном происхождении, остальные - проиграл в онлайн‑казино и потратил на собственные нужды.

Сотрудники районного органа внутренних дел продолжают следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств хищения и возмещение ущерба потерпевшей.