Самарец убил соседа

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 17 июня 2025 года фигурант распивал спиртные напитки в общежитии по месту жительства со своими соседями. В какой-то момент между ними произошла ссора, переросшая драку. Через некоторое время обвиняемый взял нож и вышел на улицу, где в тот момент находился его оппонент. В ходе продолжающего конфликта он нанес 39-летнему мужчине удар ножом в область груди. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте преступления.

В ходе следствия в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время предварительное следствие завершено, пишет СУ СК РФ по Самарской области.