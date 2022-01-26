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Самарец убил приятеля металлической трубой

26 января 2022 13:24
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Самарец убил приятеля металлической трубой

По версии следствия, 6 ноября 2021 года в ночное время обвиняемый совместно с ранее знакомым ему местным жителем находились в квартире, расположенной в многоквартирном доме по улице Стара – Загора Промышленного района города Самара, где распивали спиртные напитки. Между мужчинами на почве взаимных претензий возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес своему оппоненту  не менее 37 ударов металлической трубой, при этом не менее 22 из них в область головы, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевший от полученных травм скончался на месте

В настоящее время расследование завершено, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК. 

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