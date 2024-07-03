Самарец решил отомстить бывшему другу и сжег его Мерседес

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В апреле текущего года в полицию поступило сообщение о том, что около одного из домов, расположенных на улице Демократической в областном центре, произошло возгорание автомобиля марки Mercedes.

После того, как возгорание транспортного средства ликвидировали пожарные, сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили собственника автомашины и возможных очевидцев, изъяли предметы и следы. Изучив полученную информацию, полицейские предположили, что совершен поджог.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Противоправными действиями владельцу транспортного средства причинен ущерб на сумму более 1 000 000 рублей.

Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали злоумышленника на территории областного центра и установили, что причиной поджога немецкой иномарки стал конфликт с владельцем. Как пояснил задержанный местный житель 1993 года рождения, который признал свою вину в содеянном, что более 5 лет назад у него произошла конфликтная ситуация, в создании которой он обвинил своих друзей, одним из которых является потерпевший. Спустя время, в апреле текущего года, он решил отомстить знакомому. Молодой человек узнал, где бывший друг оставляет автомобиль, и, взяв бутылку с зажигательной смесью, пришел на стоянку. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он облил легковоспламеняющейся жидкостью автомобиль и поджёг его.

Задержанному предъявлено обвинение в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога.