Самарец решил купить робот-пылесос подешевле, но стал жертвой мошенника

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Мужчина рассказал о том, что один из его знакомых под предлогом оказания посреднических услуг при покупке бытовой техники завладел его денежными средствами. Размер материального ущерба составил 20000 рублей.

Мужчина рассказал полицейским, что решил приобрести робот-пылесос. Преследуя цель приобрести технику по сниженной цене, он обратился к одному из своих знакомых – жителю Самары 1983 года рождения, который якобы занимался реализацией техники через Интернет-магазин. В ходе общения друг согласился помочь с покупкой, пояснив, что необходимо перечислить предоплату в размере 10 000 рублей. Примерно через месяц он снова убедил покупателя перевести такую же сумму. После того, как деньги за товар поступили на карту самарца, он направил своему знакомому трек-номер. Однако при проверке оказалось, что данный номер не является действительным. В этот же период времени знакомый перестал отвечать на звонки. Через некоторое время заказчик товара понял, что его обманули и обратился за помощью в полицию.

Полицейские изучили документы о движении денежных средств по банковской карте потерпевшего, выяснили личность владельца счета, куда поступали денежные средства.

Подозреваемого задержали на территории областного центра. Он признал вину в совершении противоправного деяния, выдал банковскую карту, на которую потерпевший осуществлял перечисления и пояснил, что денежные средства потратил на собственные нужды.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд г. Самары, сообщает облМВД.