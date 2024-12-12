Самарец пытался убить жену и несовершеннолетнюю дочь

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По версии следствия, 6 ноября 2024 года подозреваемый, находясь в квартире по месту жительства, на почве ревности нанес несколько ударов ножом в область туловища своей супруге и удар ножом своей дочери, которая вступилась за мать. Довести свой преступный умысел, направленный на убийство, подозреваемый не смог в связи с тем, что потерпевшие оказали активное сопротивление. В настоящее время женщина и ее дочь находятся в медицинском учреждении, где им оказывается необходимая помощь.

В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.