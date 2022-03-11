Самарец проведет 18 лет в колонии за убийство двух человек

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Собранные следственным отделом Красноглинского района доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 34-летнего местного жителя. Он признан виновным по статьям "Убийство двух лиц" и "Покушение на убийство двух или более лиц".



"Установлено, что 20 июня 2020 года между осужденным и ранее знакомым ему местным жителем, распивавшим спиртные напитки в компании двоих друзей на открытом участке местности, расположенном в Красноглинском районе города Самары, на фоне личных неприязненных отношений возник конфликт. В ходе ссоры мужчина достал из рюкзака, имевшийся при себе нож, и нанес своему знакомому не менее 7 ударов в область груди и конечностей, а та же не менее 20 ударов руками и ногами в область расположения жизненно-важных органов. Потерпевший от полученных травм скончался на месте", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.



Затем мужчина решил разделаться с остальными членами компании. Он нанес не менее 11 ударов ножом второму мужчине и не менее 12 ударов женщине, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевшая от полученных травм скончалась, жизнь ее знакомого была спасена благодаря квалифицированно оказанной медицинской помощи.



Судом мужчина признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: СУ СКР СО