Самарец предстанет перед судом за кражи и грабежи из магазинов

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Полицейские установили причастность молодого человека к совершению еще трех грабежей и трех краж товаров в торговых точках.

В отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре от работника торговой точки поступило сообщение об открытом хищении товара в филиале сетевого магазина, расположенного на пр. Кирова.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которые попали действия злоумышленника. Выяснилось, что посетитель торговой точки открыто похитил из торгового зала дезодорант, а с кассовой зоны шоколадные изделия и, не оплатив товар, выбежал из магазина. Работники магазина попытались остановить злоумышленника, но мужчина успел скрыться. Причиненный ущерб превысил 5000 рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска поступила информация, что к происшествию может быть причастен ранее неоднократно судимый за совершение краж безработный местный житель 2003 года рождения. Полицейские задержали подозреваемого по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что в тот же день перепродал похищенный товар случайному прохожему. Вырученные деньги он потратил на собственные нужды.

Полицейские установили причастность молодого человека к совершению еще двух грабежей в магазинах на ул. Физкультурной, а также трех краж в торговых точках, расположенных на ул. Ставропольской и Заводском шоссе, из которых он похитил сыр, сливочное масло, шоколадные изделия, шампунь и более 14 тюбиков зубной пасты. Общая сумма причиненного магазинам ущерба составила более 20 000 рублей.