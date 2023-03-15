Самарец получил свыше 415 тысяч рублей за бездействие

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В марте текущего года сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре задержали подозреваемого в получении незаконного денежного вознаграждения.

По данным оперуполномоченных полиции, 38-летний начальник одного из отделов муниципального бюджетного учреждения на протяжении двух лет на банковскую карту получал денежные средства от 59-летнего работника того же отдела за покровительство и попустительство на службе, выражающееся в создании видимости исполнения трудовых обязанностей. Общая сумма незаконного вознаграждения составила свыше 415 тысяч рублей.

В настоящее время по материалам, собранным полицейскими, СУ СК России по Самарской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает, что законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность как за получение взятки, так за ее дачу и посредничество во взяточничестве. Если вам предлагают взятку или провоцируют на получение взятки, если вас вынудили или вынуждают дать взятку, сообщите об этом в правоохранительные органы. Вы будете освобождены от уголовной ответственности, а лица, предлагающие взятку или вымогающие ее, понесут заслуженное наказание.