Самарец отдал почти 5 млн мошенникам в надежде заработать

212

Жителю г. Самары посредством сотовой связи поступило предложение о дополнительном заработке. Неизвестный, представившись специалистом по работе с финансовыми операциями, пообещал ему постоянный высокий доход, а также консультации за символическую плату. Подавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, пострадавший взял кредит и перевел аферисту более 4 800 000р., после чего неизвестный перестал выходить на связь. Потерпевший понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.