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Самарец отдал на время игровую консоль новому знакомому, а тот перестал выходить на связь

3 мая 2024 09:48
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Самарец отдал на время игровую консоль новому знакомому, а тот перестал выходить на связь

В конце декабря прошлого года в отдел полиции по Советскому району Управления МВД России по г. Самаре за помощью обратился житель областной столицы 2000 года рождения, который пояснил, что у него похитили дорогостоящую игровую консоль.

Со слов мужчины, он разместил в сети Интернет объявление о сдаче в аренду на длительный срок игровой приставки на территории Самары. В течении суток отозвался местный житель. На встрече он предъявил документ, удостоверяющий личность, для составления договора и передал 3000 рублей в счет арендной платы. Спустя несколько дней арендатор позвонил и попросил продлить аренду еще на несколько дней, оплатив при этом необходимую сумму. После того, как указанный срок закончился, мужчина перестал выходить на связь.

Из предоставленного документа об аренде оперуполномоченные установили места возможного нахождения и задержали мужчину на территории областного центра. Он признал вину и пояснил, что в январе этого года у него возникли финансовые трудности, поэтому он решил реализовать чужую игровую консоль, которую взял напрокат на новогодние каникулы. 5 января он вышел из дома и предложил одному из прохожих приобрести приставку, на что тот ответил согласием.  Вырученные от продажи денежные средства в сумме 30 000 рублей самарец потратил на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре ранее судимому фигуранту 1993 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд города Самары для рассмотрения по существу. Ущерб потерпевшему мужчина возместил в полном объеме.

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