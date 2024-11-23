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Самарец ограбил пятиклассницу

23 ноября 2024 10:56
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Самарец ограбил пятиклассницу

В июле текущего года в дежурную часть У МВД России по г. Самаре поступило заявление от местных жителей, которые сообщили о мужчине, похитившем сотовый телефон у их несовершеннолетней дочери.

Сотрудники полиции опросили потерпевшую, которая пояснила, что играла со своей подругой в куклы на площадке на улице Черемшанской, когда к ним подошел мужчина и, несмотря на попытки детей защитить свое имущество, вырвал из рук девочки телефон и скрылся.

Полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника: местного жителя 1975 г.р., определили место его возможного нахождения, задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный свою вину признал в полном объеме, пояснив, что из-за тяжелого материального положения не мог приобрести себе сотовый телефон, поэтому, проходя мимо играющих детей, решил похитить их мобильный.

Подозреваемый добровольно выдал похищенное.

В отношении местного жителя, ранее судимого за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, возбуждено уголовное дело.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В настоящее время уголовное дело направлено в Промышленный районный суд города Самары для рассмотрения по существу.

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