Самарец обокрал мать на сумму более 60 000 рублей

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Мужчина рассказал следователю, что, будучи безработным, нуждался в денежных средствах, поэтому решил тайно похищать имущество у родных.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре предъявлено обвинение жителю Самары 1985 года рождения в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража».

В ходе предварительного следствия установлено, что безработный мужчина, проживающий с 67-летней матерью и ее сожителем, пользовался их отсутствием и похищал имущество. Так, в сентябре прошлого года из кармана домашней одежды женщины он похитил денежные средства в размере 20 000 рублей, а также хранившиеся в их комнате электроинструменты и оставленный на стиральной машине сотовый телефон. С помощью мобильного устройства мужчина перевел на банковскую карту 5200 рублей со счета сожителя матери, после чего сдал устройство связи в ломбард. Спустя 2 недели 38-летний самарец, взяв банковскую карту родительницы и зная пин-код от нее, снял со счета 20 000 рублей. Вырученные денежные средства он потратил. Обнаружив систематическую пропажу имущества и заподозрив в кражах сына, женщина и ее сожитель обратились за помощью в полицию. Полицейские установили, что похищенные инструменты злоумышленник также сдавал в ломбард. Общая сумма причиненного ущерба превысила 60 000 рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.