Самарец обналичил сбережения в иностранной валюте и перевел мошенникам 789 тысяч рублей

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В полицию Самары поступило заявление от местного жителя 1972 года рождения о факте мошенничества. По предварительным данным, пострадавший стал жертвой сложной схемы обмана, организованной группой мошенников.



Инцидент начался с звонка якобы от представителя МФЦ, который сообщил о необходимости получения справки ИНН. Несмотря на заявление мужчины о том, что он не заказывал данную справку, собеседник настаивал на предоставлении кода подтверждения. После получения кода мужчине поступил звонок от лица, представившегося сотрудником правоохранительных органов, который сообщил о попытке мошенничества и рекомендовал перевести денежные средства на “безопасные счета”.

Потерпевший обналичил свои сбережения в иностранной валюте и перевел мошенникам 789 тысяч рублей двумя транзакциями. После получения денег злоумышленники связались с жертвой, поблагодарили за сотрудничество, и мужчина понял, что стал жертвой обмана. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.11:21