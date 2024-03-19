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Самарец незаконно предоставил документы для образования юридического лица

19 марта 2024 11:39
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Самарец незаконно предоставил документы для образования юридического лица

За 15 тысяч рублей злоумышленник согласился предоставить паспорт для оформления фирм-однодневок.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре окончено расследование уголовного дела в отношении жителя Самары. Молодой человек 2001 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).

В ходе предварительного расследования установлено, что в начале 2023 года ранее не судимый работник одного из городских предприятий получил от малознакомого гражданина предложение о заработке: мужчина предложил 15 000 рублей за предоставление ему паспорта гражданина Российской Федерации и СНИЛС с целью последующего открытия юридической фирмы. Местный житель, понимая, что осуществлять трудовую деятельность в качестве директора не сможет, согласился и предоставил свои данные для оформления соответствующих документов. В результате противоправных действий жителя Самары в ЕГРЮЛ были незаконно внесены сведения об обвиняемом, как о директоре и учредителе нескольких ООО, без фактического управления юридическим лицом.  

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в Советский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

Полицейские предупреждают: если вам предлагают за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, либо стать «номинальным» учредителем или руководителем, знайте, что за указанные действия предусмотрена  уголовная ответственность.

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