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Самарец не отдал мошенникам 1,3 млн рублей

21 октября 2024 11:11
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Самарец не отдал мошенникам 1,3 млн рублей

В полицию с заявлением о попытке мошенничества обратился житель Промышленного района города Самары. Заявитель рассказал полицейским, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что мошенники пытаются на его имя оформить кредит. 

Для отмены операции необходимо взять встречный кредит и временно перевести денежные средства на «безопасный счет» для их сохранения. Житель областного центра не раздумывая попытался оформить он-лайн кредит в банке на сумму 1,3 млн рублей. Находясь на сайте банковского учреждения, он обратил внимание на памятки, размещенные полицейскими, вспомнил слова участкового, который проводил профилактические беседы, рассказывая о различных видах мошенничества и способах защиты от злоумышленников. Поняв, что его пытаются обмануть, отменил операцию и обратился за помощью в ближайший отдел полиции.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к попытке совершения хищения.

Полицейские напоминают гражданам, что правоохранители и сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковской картой .

При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.

 

Теги: Мошенники

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