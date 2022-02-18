Самарец нашел телефон и перекачивал с него деньги на чужие счета

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В полицию поступило сообщение о незаконном списании денежных средств с банковской карты. Отвечая на вопросы сотрудников полиции, заявитель 1961 года рождения пояснил: незадолго до обнаружения несанкционированных списаний он потерял свой телефон. Спустя несколько дней он обратился в отделение банка, где узнал от его сотрудников о многочисленных переводах, совершенных на сумму свыше 51,6 тысячи рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативникам стало известно, что к тайному хищению денег может быть причастен ранее судимый за совершение мошенничеств, грабежей и незаконного оборота наркотиков житель областного центра.

Свою вину в содеянном задержанный оперуполномоченными 36-летний мужчина признал и обязался возместить причиненный ущерб. Следователям он рассказал, что днем, находясь на улице 22 Партсъезда, нашел телефон. Так как средство связи оказалось незаблокированным, у него возник умысел на хищение денежных средств. Зная о возможности электронного перевода, мужчина в течение двух недель зачислял чужие деньги на разные счета. Полученные денежные средства самарец тратил по собственному усмотрению.

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.