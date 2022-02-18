Самарец нашел телефон и перекачивал с него деньги на чужие счета

Я нашел ошибку
Главные новости:
Новые арт-объекты изготовили и собрали специалисты цеха аварийно-восстановительных работ (ЦАВР).
Аллея хорошего настроения: специалисты «РКС-Самара» установили новые фигуры на ул.Подшипниковой
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается гололед, сильный ветер и метель
Минобороны России 19 февраля проведёт учение сил стратегического сдерживания
Минобороны России 19 февраля проведёт учение сил стратегического сдерживания
В Железнодорожном районе состоялись общественные обсуждения дизайн-проектов пространств, претендующих на благоустройство в 2023 году
В Железнодорожном районе состоялись общественные обсуждения дизайн-проектов пространств, претендующих на благоустройство в 2023 году
Сотрудник УФСИН России по Самарской области задержал преступника, находящегося в федеральном розыске
Сотрудник УФСИН России по Самарской области задержал преступника, находящегося в федеральном розыске
Самарцам рассказали, что делать, если на машину упало дерево или глыба льда
Самарцам рассказали, что делать, если на машину упало дерево или глыба льда
Доцента самарского вуза обвинили во взяточничестве
Доцента самарского вуза обвинили во взяточничестве
Самара примет Первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров
Самара примет Первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.75
0.74
EUR 86.13
0.82
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль-2022 состоится в Самаре
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец нашел телефон и перекачивал с него деньги на чужие счета

18 февраля 2022 12:20
118
Самарец нашел телефон и перекачивал с него деньги на чужие счета

В полицию поступило сообщение о незаконном списании денежных средств с банковской карты. Отвечая на вопросы сотрудников полиции, заявитель 1961 года рождения пояснил: незадолго до обнаружения несанкционированных списаний он потерял свой телефон. Спустя несколько дней он обратился в отделение банка, где узнал от его сотрудников о многочисленных переводах, совершенных на сумму свыше 51,6 тысячи рублей.
В ходе оперативно-разыскных  мероприятий оперативникам стало известно, что к тайному хищению денег может быть причастен ранее судимый за совершение мошенничеств, грабежей и незаконного оборота наркотиков житель областного центра.
Свою вину в содеянном задержанный оперуполномоченными 36-летний мужчина признал и обязался возместить причиненный ущерб. Следователям он рассказал, что днем, находясь на улице 22 Партсъезда, нашел телефон. Так как средство связи оказалось незаблокированным, у него возник умысел на хищение денежных средств. Зная о возможности электронного перевода, мужчина в течение двух недель зачислял чужие деньги на разные счета. Полученные денежные средства самарец тратил по собственному усмотрению.
Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

Теги: Кража Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Угонщик из Волжского района завладел чужим автомобилем, так как устал идти пешком
15 февраля 2022, 10:47
Угонщик из Волжского района завладел чужим автомобилем, так как устал идти пешком
Автовладелец пояснил сотрудникам полиции, что всегда оставляет автомобиль в своем дворе с ключом в замке зажигания, в связи с неисправностью личинки замка.  Криминал
566
Девушка-таксист в Самаре нашла телефон клиентки и перевела денег знакомому
13 февраля 2022, 12:51
Девушка-таксист в Самаре нашла телефон клиентки и перевела денег знакомому
Пострадавшая ехала из увеселительного заведения. Криминал
1084
В Самаре автоугонщик "оттащил" чужую машину за 8 километров в другой конец города
11 февраля 2022, 11:15
В Самаре автоугонщик "оттащил" чужую машину за 8 км в другой конец города
Отвечая на вопросы следователя, самарец пояснил, что в день совершения преступления в вечернее время он гулял по улицам города и заметил машину. Криминал
703
В центре внимания
Снова рост: Еще 3 828 жителей Самарской области заболели коронавирусом
18 февраля 2022  13:00
Снова рост: Еще 3 828 жителей Самарской области заболели коронавирусом
174
Дмитрий Азаров в Самарской поликлинике №15 провел совещание по вопросам организации помощи пациентам с коронавирусом и ОРВИ на амбулаторном этапе.
17 февраля 2022  23:33
Дмитрий Азаров: «Все усилия необходимо принять, чтобы люди своевременно получали медицинскую помощь»
421
В Самаре открылся штаб Самарского отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».
17 февраля 2022  21:15
Самарская область может принять всероссийский слет студотрядов
480
Дмитрий Азаров наградил лауреатов премии «Инженерия будущего»
17 февраля 2022  11:11
Дмитрий Азаров наградил лауреатов премии «Инженерия будущего»
394
 Еще 3 215 жителей Самарской области заболели коронавирусом
16 февраля 2022  13:32
 Еще 3 215 жителей Самарской области заболели коронавирусом
625
Весь список