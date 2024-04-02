Самарец нашел чужую карту, обрадовался и купил алкоголь и мороженое

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В полицию в Самаре поступило сообщение от местной жительницы 1989 года рождения о пропаже банковской карты и списании с нее денежных средств, за покупки, которые она не совершала.

В ходе опроса заявительница рассказала сотрудникам полиции, что возможно потеряла пластик во время переезда из одной квартиры в другую. О несанкционированном списании денежных средств женщина узнала из приложения, после чего незамедлительно заблокировала банковскую карту и обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска изучили финансовые документы и установили, что картой расплачивались в магазинах и на автозаправочной станции в разных частях города. Оперуполномоченные задержали мужчину на территории города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В содеянном он признался и пояснил полицейским, что во время прогулки обнаружил карту на ул. Партизанской, возле одного из домов. Попробовать расплатиться ей он решил в ближайшем магазине, где приобрел алкоголь и мороженое. После этого он продолжил оплачивать свои покупки – спиртные напитки и продукты питания, в том числе в качестве подарка во время визита к своему другу.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района СУ Управления МВД России по г. Самаре ранее неоднократно судимому и безработному мужчине 1983 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.г ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счёта), уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый возместил потерпевшей причиненный материальный ущерб в полном объеме.