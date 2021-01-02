Самарец-мошенник обманул пенсионерку

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В полицию в Самаре поступило сообщение о совершенном в отношении пожилой жительницы Куйбышевского района мошенничества.

На место происшествия – в квартиру, расположенную в доме на улице Калининградской, прибыли сотрудники полиции. Со слов пострадавшей установлено, что несколькими днями ранее в ее квартире установили пластиковые окна. Спустя время к ней в дневное время суток в квартиру постучался мужчина – один из тех, кто занимался установкой оконных блоков. Гость сообщил, что необходимо провести работу по смазке частей ПВХ конструкции. Доверчивая самарчанка впустила его в свою квартиру.

После того, как проверка закончилась, мужчина сообщил, что при установке окон она заплатила больше установленной суммы, в связи, с чем он готов вернуть разницу в сумме 1250 рублей. Он передал женщине купюру достоинством 5 тысяч рублей и попросил сдачи. Женщина сразу отдала необходимую сумму. Только после ухода мастера она обнаружила, что вместо пятитысячной купюры ей передали банкноту «банка приколов».

На месте преступления эксперт-криминалист обнаружил следы пальцев рук, которые впоследствии при проверке совпали с дактилоскопической картой местного жителя, осужденного в 2018 году по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

В ходе отработки мест возможного появления разыскиваемого, полицейские проверили список адресов, на одном из находился самарец, которого задержали. В совершении преступления мужчина признался и рассказал, что действительно до июля 2020 года работал в фирме по установке оконных конструкций. После увольнения у него возникли материальные трудности, он вспомнил про пожилую клиентку, проживающую на улице Калининградской. По словам обвиняемого, он планировал обмануть пожилого человека с целью получения материальной выгоды. С этой целью он приобрел упаковку билетов банка приколов номиналом 5000 рублей в киоске.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.