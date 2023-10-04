Самарец лишился телефона, пока забирал вещи из багажника

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В конце сентября текущего года в дежурную часть отдела полиции по Октябрьскому району У МВД России по г. Самара поступило сообщение о том, что у 50-летнего местного жителя из автомобиля похитили сотовый телефон.

В ходе опроса заявитель пояснил, что подъехав к дому, вышел из своего автомобиля чтобы забрать вещи из багажника и через несколько секунд увидел, что быстрым шагом от его автомобиля удаляется мужчина. Заглянув в машину обнаружил пропажу телефона, который лежал на переднем сиденье.

Сотрудники полиции, прибывшие по указанному адресу осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных свидетелей и очевидцев, изъяли записи видеонаблюдения с камер размещенных на фасадах близлежащих домов.

Оперуполномоченные изучив видеозаписи, составили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника, которую довели до личного состава отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности.

Во время обхода закрепленной территории сотрудники патрульно-постовой службы увидели и задержали мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе личного досмотра у задержанного был обнаружен телефон, схожий по описанию с похищенным.

Ранее судимый за имущественные преступления 32-летний местный житель вину свою в содеянном признал и пояснил сотрудникам полиции, что взял телефон для личного пользования.

Следственным отделом УМВД России по г. Самаре уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража» с обвинительным заключением в отношении мужчины направлено в суд для принятия решения по существу.

Сотовый телефон изъят полицейскими и возвращен законному владельцу.