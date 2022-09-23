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Самарец лишился денег, пытаясь сводить знакомую в театр

23 сентября 2022 11:21
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Самарец лишился денег, пытаясь сводить знакомую в театр

Мошенники копируют официальные сайты театров, кинотеатров и музеев и продают несуществующие билеты.

В полицию за помощью обратился 32-летний безработный житель Самары, который стал жертвой кибермошенничества. Мужчина рассказал, что познакомился в Интернете с женщиной. Она предложила сходить в театр и скинула ссылку для покупки билетов. Мужчина оформил заказ, после чего у него списали 10 000 рублей, а его собеседница внезапно предложила перенести встречу. Вскоре знакомая перестала выходить на связь. В этот момент мужчина понял, что стал жертвой мошенничества и сообщил на следующий день о случившемся в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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