Самарец купил машину у умершего человека

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В феврале текущего года в регистрационно-экзаменационную группу ОМВД России по Исаклинскому району обратился житель Волжского района 2001 года рождения для регистрации купленного им транспортного средства иностранного производства.

Для осуществления процедуры молодой человек предоставил полицейским договор купли-продажи, датированный февралем 2023 года.

В ходе предоставления государственной услуги инспектором регистрационно-экзаменационной группы при проверке информации установлено, что данное транспортное средство снято с учета в 2020 году в связи с наличием сведений о смерти собственника.

При опросе ранее не судимый местный житель пояснил, что в январе текущего года приобрел данный автомобиль на территории Оренбургской области у случайного знакомого. В установленный законом 10-дневный срок зарегистрировать транспортное средство не успел в связи с высокой занятостью на работе, поэтому договор купли-продажи транспортного средства переписал и поставил подпись за «продавца» сам. Молодой человек вину признал, в содеянном раскаялся.

Группой дознания ОМВД России по Исаклинскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»).

Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку. Сотрудники полиции устанавливают других лиц, причастных к возможному правонарушению. Расследование уголовного дела продолжается.