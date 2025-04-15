Самарец избил мужчину из-за спора о месте в очереди к банкомату

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В начале января текущего года в полицию поступило сообщение от местных жителей о конфликте двух мужчин в сетевом магазине, расположенном на ул. Победы областного центра, после которого одного из них увезли медики, а второй - скрылся в неизвестном направлении.

При опросе потерпевший пояснил полицейским, что находился в магазине, куда пришел снять деньги в банкомате. В очереди к аппарату к нему грубо обратился ранее неизвестный мужчина неславянской внешности, указывая порядок очередности. После чего, в ходе словесного конфликта мужчина нанес ему несколько сильных ударов. Очевидцы происшествия оказали помощь и вызвали врачей, которые госпитализировали его с травмой головы.

Как рассказала дознаватель отдела полиции по Советскому району УМВД России по г. Самаре лейтенант полиции Амина Рыжова: «Ранее судимый за грубое нарушение ПДД РФ, разбой и кражу задержанный гражданин Российской Федерации, не стал отрицать своей причастности к противоправному деянию, раскаялся и пояснил, что одной из основных причин его ссоры с незнакомым парнем в очереди, стали желание показать твердость характера и силу перед невестой, младшим братом и сыном, а так же нервозность перед судебным заседанием по другому уголовному делу».

Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что здоровью потерпевшего причинен вред средней тяжести.

Отделом дознания отдела полиции по Советскому району Управления МВД России по г. Самаре задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека). В настоящее время подозреваемый отбывает наказание за совершение другого преступления в исправительном учреждении.