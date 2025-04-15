Я нашел ошибку
Главные новости:
19-летняя тольяттинка чудом спаслась от мошенников
19-летняя тольяттинка чудом спаслась от мошенников
Волонтёры Победы Самарской области стали участниками Международного слёта потомков-победителей «Внуки Победы. Калининград»
Волонтёры Победы Самарской области стали участниками Международного слёта потомков-победителей «Внуки Победы. Калининград»
20 апреля в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Джаз для каждого»
20 апреля в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Джаз для каждого»
Компания Blue Origin успешно отправила в суборбитальный полёт ракету, где был исключительно женский экипаж
Компания Blue Origin успешно отправила в суборбитальный полёт ракету, где был исключительно женский экипаж
Самарец избил мужчину из-за спора о месте в очереди к банкомату
Самарец избил мужчину из-за спора о месте в очереди к банкомату
Самарцев предостерегают от пала сухой травы
Самарцев предостерегают от пала сухой травы
В Большой Глушице пьяный на мопеде врезался в бордюр
В Большой Глушице пьяный на мопеде врезался в бордюр
37% самарцев считают, что ребенок может начать подрабатывать с 14 лет
37% самарцев считают, что ребенок может начать подрабатывать с 14 лет
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.77
-1.23
EUR 94.16
-2.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 апреля в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Джаз для каждого»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка молодого самарского искусства
«ЗИМ Галерея»: на закрытии выставки Дарьи Емельяновой пройдет экскурсия и ярмарка картин
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец избил мужчину из-за спора о месте в очереди к банкомату

15 апреля 2025 10:17
101
Самарец избил мужчину из-за спора о месте в очереди к банкомату

В начале января текущего года в полицию поступило сообщение от местных жителей о конфликте двух мужчин в сетевом магазине, расположенном на ул. Победы областного центра, после которого одного из них увезли медики, а второй - скрылся в неизвестном направлении.

При опросе потерпевший пояснил полицейским, что находился в магазине, куда пришел снять деньги в банкомате. В очереди к аппарату к нему грубо обратился ранее неизвестный мужчина неславянской внешности, указывая порядок очередности. После чего, в ходе словесного конфликта мужчина нанес ему несколько сильных ударов. Очевидцы происшествия оказали помощь и вызвали врачей, которые госпитализировали его с травмой головы.

Как рассказала дознаватель отдела полиции по Советскому району УМВД России по г. Самаре лейтенант полиции Амина Рыжова: «Ранее судимый за грубое нарушение ПДД РФ, разбой и кражу задержанный гражданин Российской Федерации, не стал отрицать своей причастности к противоправному деянию, раскаялся и пояснил, что одной из основных причин его ссоры с незнакомым парнем в очереди, стали желание показать твердость характера и силу перед невестой, младшим братом и сыном, а так же нервозность перед судебным заседанием по другому уголовному делу».

Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что здоровью потерпевшего причинен вред средней тяжести.

Отделом дознания отдела полиции по Советскому району Управления МВД России по г. Самаре задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека). В настоящее время подозреваемый отбывает наказание за совершение другого преступления в исправительном учреждении.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На должность руководителя Департамента управления имуществом Самары назначена Маргарита Шерстнева
14 апреля 2025  14:05
На должность руководителя Департамента управления имуществом Самары назначена Маргарита Шерстнева
854
назначен начальник областной Госавтоинспекции
14 апреля 2025  13:59
Назначен начальник областной Госавтоинспекции
1274
Более 41,5 тысячи человек вышли на «Гагаринский» субботник в Самаре
14 апреля 2025  13:45
Более 41,5 тысячи человек вышли на «Гагаринский» субботник в Самаре
338
глава Самарского внутригородского района Самары Роман Радюков проведет прямой эфир с жителями
14 апреля 2025  11:16
Сегодня глава Самарского внутригородского района Самары проведет прямой эфир с жителями
326
Иван Носков проверил подготовку «Спецремстройзеленхоза» к оформлению клумб и цветников Самары
14 апреля 2025  10:29
Иван Носков проверил подготовку «Спецремстройзеленхоза» к оформлению клумб и цветников Самары
349
Весь список