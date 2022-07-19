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Самарец из-за мошенника остался без 85 тыс.руб. свepлильнo-пpиcaдoчного cтaнка

19 июля 2022 10:15
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Самарец из-за мошенника остался без 85 тыс.руб. свepлильнo-пpиcaдoчного cтaнка

Мужчина 1986 года рождения, менеджер филиала крупной компании, решил приобрести свepлильнo-пpиcaдoчный cтaнoк. На Интернет-площадке бесплатных объявлений он нашел заманчивое объявление и связался посредством чата с продавцом. После оплаты с помощью банковской карты заказа на сумму 88 500 рублей мужчина попытался узнать дату поставки товара, но  продавец на связь не вышел. Когда прошло время, а товар так и не пришел, «покупатель» обратился за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

 

Теги: Мошенники

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